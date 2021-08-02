وأضاف في مؤتمر صحفي: "كنت أتمنى أن تكون الوتيرة أسرع بتشكيل الحكومة.. فهناك بطء. أردت أن نشكل الحكومة بسرعة ونزفها للبنانيين قبل 4 أغسطس (ذكرى انفجار مرفأ بيرت)".

وتابع: "كانت نكبة كبيرة أصابت كل اللبنانيين بشكل مباشر أو غير مباشر. أردت أن نجعل المواطن يشعر بعد سنة من عدم وجود حكومة أو دولة، بأن لديه حكومة ودولة".

ونوه نجيب ميقاتي إلى أن الرئيس ميشال عون لديه ارتباطات لأنه يريد الاستعداد لمؤتمر الدول المانحة في 4 أغسطس، مشيرا إلى أنه سيلتقيه نهار الخميس المقبل.

وفيما يتعلق بمبدأ المحاصصة الذي يشكل واحدا من أبرز العقبات أمام تشكيل الحكومة، قال ميقاتي: "بكل صراحة المواطن اللبناني مل من كلام المحاصصة، وكأنها (الحقائب الوزارية) شقق مفروشة كل شخص يريد واحدة منها".

وتابع: "البلد بحاجة لإنقاذ، فإما نتعالى كلنا فوق هذه المواضيع وإلا سنبقى كما نحن".

وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، أنه "يود أن يحافظ على نفس المذاهب والطوائف التي كانت في الحكومة السابقة"، معللا ذلك بالقول: "تفاديا لأن نفتح وكر دبابير وتزيد الخلافات.. تفاديا لأية مشكلات جديدة، ولا أقول هذا بسبب مبدأ طائفي أو مذهبي".

كما تطرق إلى الاشتباكات التي شهدتها منطقة خلدة، الأحد، على خلفية جريمة ثأر، والتي أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين.

وقال: "أحداث خلدة مؤسفة جدا.. وضع حد لها بفضل الجيش وقوى الأمن. الجيش قدم هدية للبنانيين بحفظ الأمن ووأد الفتنة وهو حامي البلد".