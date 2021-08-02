وفي تغريدة له على تويتر، أكد العمامرة أنه أطلع الرئيس التونسي على نتائج المشاورات، التي أجراها مؤخرا بخصوص القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر، وكذلك حول الشراكة العربية الإفريقية.

وكان قد أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، مكالمة هاتفية مع الرئيس التونسي قيس سعيد تناولت آخر المستجدات على الساحة التونسية.

وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية فقد طمأن الرئيس التونسي، نظيره الجزائري بأن تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية وستكون هناك قرارات هامة عن قريب.