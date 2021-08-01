وأوضح بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، أنه تم ضبط 73 بندقية آلية، و140 خزنة، و5606 طلقة متعددة الأعيرة، و34 جهاز لاسلكي، وطائرة بدون طيار مجهزة بكاميرا للتصوير، وجهاز رؤية ليلية، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر محمول وعدد من الهواتف المحمولة ومجموعة من المبالغ المالية.

كما نجحت القوات المسلحة باكتشاف وتدمير 404 عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية، و4 أحزمة ناسفة، فضلا عن اكتشاف وتدمير 59 دراجة بخارية و52 عربة تستخدمها العناصر الإرهابية.

وأشار البيان أيضا إلى قيام قوات حرس الحدود، بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين، في اكتشاف وتدمير 13 فتحة نفق تستخدمها العناصر الإرهابية في التسلل إلى شمال سيناء.

وتابع: "في إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، نجحت القوات الجوية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود، في توجيه ضربات استباقية للعناصر الإرهابية، وذلك من خلال رصد واستهداف وتدمير 200 عربة دفع رباعي، بعضها محمل بالأسلحة والذخائر، أثناء محاولاتها اختراق المناطق الممنوعة على الحدود الغربية والجنوبية للبلاد.