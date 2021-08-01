ويسجل العراق منذ 26 يوليو معدل إصابات لا يقل عن 10 آلاف حالة يوميا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر إن نظام الرعاية الصحية يعاني، وهناك ضرورة لإتمام المستشفيات المتلكئة".

وأضاف، أن "الوزارة ملتزمة بتقديم 3 لقاحات في العراق هي فايزر، وأسترازينيكا، وسينوفارم، وجميعها آمنة ومرخصة"، لافتا إلى أن "فعالية اللقاحات تصل لـ90%".