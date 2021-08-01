وفي خطابه قال الملك محمد السادس "رغم أن هذا الوباء أثر بشكل سلبي، على المشاريع والأنشطة الاقتصادية، وعلى الأوضاع المادية والاجتماعية ، للكثير من المواطنين ، حاولنا إيجاد الحلول ، للحد من آثار هذه الأزمة."

وأضاف"وقد بادرنا ، منذ ظهور هذا الوباء ، بإحداث صندوق خاص للتخفيف من تداعياته ، لقي إقبالا تلقائيا من طرف المواطنين. كما أطلقنا خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد ، من خلال دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة المتضررة ، والحفاظ على مناصب الشغل ، وعلى القدرة الشرائية للأسر ، بتقديم مساعدات مادية مباشرة. وقمنا بإنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار ، للنهوض بالأنشطة الإنتاجية ، ومواكبة وتمويل مختلف المشاريع الاستثمارية."

وعرج الخطاب الملكي على العلاقات مع المغرب، حيث دعا الملك محمد السادس الجزائر إلى إعادة فتح الحدود مع المغرب وبناء علاقات ثنائية تقوم على الثقة وحسن الجوار.

وأكد العاهل المغربي أن أمن الجزائر واستقراره من أمن المغرب.