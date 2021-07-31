وأضاف المصدر، أنه سيتم إعادة فتح معبر جابر حال توفرت الظروف الملائمة لذلك.

وتشهد محافظة درعا جنوبي سوريا والمحاذية للحدود الأردنية، حربا حقيقية منذ ساعات صباح الخميس الأولى، انطلاقا من الريف الشرقي للمحافظة مرورا بالمدينة وصولا إلى الريف الغربي، بين القوات الحكومية والأجهزة الأمنية التابعة لها من جهة، ومسلحين محليين من جهة أخرى، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وهذه الاشتباكات الواسعة تعد الأعنف والأكبر منذ سيطرة قوات الحكومة السورية، على كامل محافظة درعا قبل نحو 3 سنوات.