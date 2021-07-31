وذكرت وزارة الصحة أنه يمكن الحصول على شهادة اللقاح من خلال 126 مكتبا مخصصا على مستوى المحافظات المصرية، بدءا من السبت.

وأوضحت الوزارة أنه "سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا بمقابل مادي يبلغ 100 جنيه (نحو 6 دولارات ونصف) للمصريين و10 دولارات لغير المصريين".

وذكرت أن الشهادات "مؤمنة من مجمع الإصدارات الذكية، كما تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل، تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وتفاصيل أخرى".

وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، أنه "جار الانتهاء من تطبيق الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي (أندرويد) و(آي أو أس) ليكون بمثابة جواز سفر صحي إلكتروني، يمكن استخدامه في المطارات".

ونوه مجاهد إلى أنه "يتوجب على المسافر إدخال بياناته على التطبيق الذي يتعرف فورا على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمد، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان".

ويظهر اللون الأحمر، حسب المتحدث، إذا كان الشخص غير حاصل على اللقاح، والأصفر إذا حصل على جرعة أولى فقط، والأخضر إذا كان الشخص حاصلا على جرعتين من اللقاح.

وبذلك يمكن استخدام التطبيق في الأماكن المختلفة، التي تتطلب التعرف على تلقي الأشخاص للقاح "كوفيد 19" من عدمه.