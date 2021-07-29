وأدى رضا غرسلاوي المكلف بتسيير وزارة الداخلية التونسية، مساء الخميس، اليمين الدستورية أمام قيس سعيد، طبقا للفصل 89 من الدستور.

وعقب تأدية غرسلاوي اليمين الدستورية، قال الرئيس التونسي إنه اتخذ التدابير الاستثنائية، "لضمان استمرارية الدولة"، مشددا على أن "تونس فوق الجميع ولا مجال لتقسيم الدولة أو تفجيرها من الداخل".

وتابع: "الدولة ليست دمية تحركها الخيوط"، مشددا على أنه "حريص على الحريات والحقوق أكثر منهم".

واستطرد: "سنعمل بثقة نستمدها من التفويض الشعبي".