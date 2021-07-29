ومع بزوغ الفجر فوق الميناء مترامي الأطراف، دخلت السفينة "إيفر غيفن" إلى محطة حاويات أمازونهافن، بعد أشهر مما كان مخططا له في الأصل.

وكانت السفينة التي ترفع علم بنما متوجهة إلى روتردام عندما صدمت الضفة الرملية لممر قناة السويس على بعد حوالي 6 كيلومترات شمال المدخل الجنوبي، بالقرب من مدينة السويس في الثالث والعشرين من مارس الماضي.

وأسفرت جهود الإنقاذ الضخمة عن تحرير السفينة التي تصل لحجم ناطحة سحاب، بعد 6 أيام، مما أدى إلى ازدحام مروري لمئات السفن المنتظرة بالمرور عبر القناة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، غادرت السفينة "إيفر غيفن" البحيرات المرة بالقناة، حيث ظلت محتجزة لأكثر من 3 أشهر لحين انتهاء التسوية المالية بين هيئة القناة والشركة المالكة للسفينة.

وتم إطلاق السفينة لمواصلة رحلتها بعد أن توصلت الشركة اليابانية المالكة لها، وهي شركة "شوي كيسن كايشا" المحدودة، إلى تسوية تعويض مع هيئة قناة السويس، بعد أسابيع من المفاوضات والمواجهة القضائية.

وقال الميناء الهولندي إنه من المتوقع أن تظل السفينة في روتردام حتى الخامس من أغسطس، ثم تتجه إلى ميناء فيليكسستو الإنجليزي.