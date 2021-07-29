وأعرب سيباستيان كورتس عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع دولة الإمارات في مواجهة التحديات الدولية.

وقال: "أود أن أرحب بكم وأود أيضا أن أشكركم على التعاون الوثيق بين دولتينا، نشكركم بشدة على قتالكم المستمر ضد الأفكار المتطرفة وضد الإرهاب".

وأضاف: "أتطلع قُدما للعمل مع دولة الإمارات بشكل وثيق لتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة العربية، إضافة إلى التحديات الدولية، كقضية تغير المناخ والحرب ضد فيروس كورونا".

وشهد ولي عهد أبوظبي ومستشار النمسا، على توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات والنمسا.

وكان كورتس قد أكد أن الإمارات تعد "أهم شريك اقتصادي للنمسا في المنطقة العربية".