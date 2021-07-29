كما أذنت محكمة الاستئناف بفتح تحقيق حول شكوى مقدمة من جهات في مطار تونس قرطاج، ضد النائبين في البرلمان سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة، فيما يُعرف إعلاميا بقضية "حادثة المطار".

وفي بيان، أكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف أذن، الخميس، لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية، بفتح بحث تحقيقي ضد شوقي الطبيب، بخصوص شكوى تقدمت بها شركة "فيفان" وتعلقت بـ"شبهة تدليس واستعمال مدلس".

وأوضح الطرخاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "الشبهة المذكورة تخص محتوى تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المتعلق بتضارب مصالح رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، وصفقة عمومية مبرمة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات".

وأضاف أنه تم أيضا الإذن لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث تحقيقي ضد المحامي شوقي الطبيب، بخصوص الشكوى التي تقدم بها مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة وموضوعها "عديد الإخلالات التي تشوب التصرف المالي والإداري للهيئة زمن رئاسة طبيب لها".

وذكر الطرخاني أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف أذن أيضا لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية في تونس، بفتح بحث تحقيقي في شكوى تقدمت بها نقابة الأمن الجمهوري وأعوان مصلحة الأبحاث بمطار تونس قرطاج، ضد سيف الدين مخلوف (محام ونائب بالبرلمان) ومهدي زقروبة (محام) بخصوص ما يعرف "بحادثة المطار" التي وقعت في 15 مارس 2021.

كما تم وفق نفس المصدر، الإذن بفتح تحقيق شكوى تقدمت بها العضوة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، ابتهال عبد اللطيف، ضد كل رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي (محام ونائب بالبرلمان) ومبروك كورشيد (محام ونائب ووزير أسبق لأملاك الدولة والشؤون العقارية) وسماح الخماسي (محامية)، وذلك بخصوص شبهة اكتشاف تلاعب في ملف مصالحة وعقد اتفاقية تحكيم استفاد منها الازهر سطا.