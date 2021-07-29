وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قد عقد، الأربعاء، "اجتماعا تشاوريا" لإعداد "خارطة طريق المرحلة القادمة، تحت إشراف أمينه العام نور الدين الطبوبي.

وأوضح في بيان، أن أعضاء المكتب التنفيذي الوطني، و"ثلة من الشخصيات ومن خبراء المنظمة الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين وفي القانون الدستوري" شاركوا في الاجتماع.

وأكد الطبوبي "تعويل المنظمة على الكفاءات وعلى الخبراء وأصدقاء المنظمة للاستئناس بآرائهم من أجل مصلحة الوطن، وبلورة تصورات للمرحلة القادمة".