وأكد الجيش الإسرائيلي أن أحد جنوده أطلق النار باتجاه إطارات السيارة بعد أن خلص إلى أن السيارة شاركت في "نشاط مشبوه" في وقت سابق.

ويشكك الفلسطينيون في هذه الرواية. وأضاف الجيش في بيان: "نبحث في ادعاء أن صبيا فلسطينيا قتل نتيجة إطلاق النار. ويقوم ضباط كبار بمراجعة الحادث".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الصبي توفي "متأثراً بجروح حرجة في الصدر، أصيب بها برصاص الاحتلال الأربعاء في بلدة بيت أمر شمال الخليل".

وقال الجيش إن القوات الموجودة في الموقع شاهدت رجلين يقتربان من المنطقة بالسيارة، ويخرجان منها ثم"(يحفران) في الأرض قبل مغادرة المكان".

وأضاف أن القوات "اقتربت من الموقع بحذر وعند الفحص عثرت على حقيبتين إحداها تحتوي على جثة رضيع حديث الولادة".

وقال رئيس بلدية بيت أمر إن عائلة قروية دفنت مولودتها الجديدة المتوفاة في المنطقة الأربعاء.

وأضاف رئيس البلدية نصري صبارنة لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الجنود الإسرائيليين "اقتحموا المقبرة ونبشوا قبر الطفلة عقب دفنها بساعات، وأخرجوا جثمانها وألقوا به بمحاذاة القبر".

وفي وقت لاحق الأربعاء، قال الجيش إن القوات شاهدت ما اعتقدت أنها نفس السيارة المشاركة في الحفر السابق تقترب من المنطقة.

وأضاف أن "القوات حاولت إيقاف السيارة باتباع إجراءات اعتيادية منها الصياح وإطلاق أعيرة نارية تحذيرية في الهواء. وبعد توقف السيارة أطلق أحد الجنود النار باتجاه إطارات السيارة لإيقافها".

وقال الجيش إن الشرطة العسكرية الإسرائيلية تحقق في الحادث.