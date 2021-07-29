وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن سعيد "أصدر أمراً رئاسياً يقضي بإعفاء محمد لسعد الداهش من مهامه رئيساً مديراً عاماً للتلفزة التونسية وتكليف عواطف الدالي بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية مؤقتاً".

وجاء قرار الرئيس التونسي بعد ساعات قليلة من تصريحات قال فيها إن "الاختيارات الاقتصادية الخاطئة" تسببت في ضغوط مالية كبيرة على تونس.

وقال سعيد في تسجيل مصور بثته الرئاسة لاجتماعه مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: "ليس هناك نية للتنكيل بأي كان ولا المس برجال الأعمال".

وأضاف أن 460 شخصا سرقوا 13.5 مليار دينار (4.8 مليارات دولار) من المال العام، واقترح عليهم "صلحا جزائيا" إذا أعادوا تلك الأموال.

ودعا الرئيس التونسي التجار إلى خفض الأسعار، وحذرهم من تخزين السلع أو المضاربة، قائلا إنه سيتم اتخاذ إجراءات قضائية ضد أي مخالفات.