وسيجري الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة مباحثات رسمية مع مستشار النمسا سيباستيان كورتس، تتناول علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأوضحت أن المباحثات ستتناول "علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والنمسا، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وتسهم 5 ملفات في تعزيز الشراكة بين البلدين، وتشمل ملف التعايش السلمي، والتعاون الاقتصادي، والعلاقات البرلمانية، إضافة إلى النمو المتصاعد للحركة السياحية بين البلدين، فيما يتوقع أن يشكل تنظيم معرض "إكسبو 2020 دبي" نقلة للعلاقات بين البلدين وبوابة لتعزيز حضورها في المنطقة بشكل عام.