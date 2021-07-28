كما أكد الرئيس الجزائري استعداد بلاده لـ"مساعدة ليبيبا" ودعمها.

من جانبه، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن الجزائر أبدت دعمها للسلطات الليبية وصولا إلى إجراء الانتخابات، معربا على سعادته بدعم الرئيس الجزائري للسلطات الليبية وصولا إلى إجراء الانتخابات.

وبشأن محادثاته مع الرئيس الجزائري، قال المنفي: "ناقشت مع الرئيس تبون أمن الجنوب الليبي وفتح المعابر بين البلدين".

واستطرد قائلا: "نتطلع إلى دور جزائري لدعم المصالحة الوطنية في ليبيا".