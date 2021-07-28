وجاءت دعوة الخارجية الأميركية، بعد تكليف نجيب ميقاتي برئاسة الحكومة اللبنانية، صباح الاثنين، بعد أقل من عام فشلت خلاله محاولات تشكيل حكومة تتولى مهمة إخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع.

وكانت السفيرة الأميركية في بيروت قد أشارت في بيان قبل أسابيع، إن لبنان في "حاجة ملحة" لحكومة جديدة مؤيدة للإصلاح لإخراجه من أزمته الاقتصادية والمالية غير المسبوقة.

وكان ميقاتي قد أكد في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية، أنه يسعى لتشكيل حكومة اختصاصيين في لبنان، بأسرع وقت ممكن.

وقال نجيب ميقاتي إنه يسعى لتشكيل حكومة اختصاصيين في لبنان، وذلك بعد أن تم تكليفه بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على 72 صوتا مقابل 42 لا تسمية وصوت واحد لنواف سلام وغياب 3.

وأضاف أنه سيطلع رئيس الجمهورية ميشال عون، على نتائج الاستشارات النيابية التي عقدها الثلاثاء، للعمل على "تشكيل حكومة اختصاصيين بأسرع وقت ممكن".