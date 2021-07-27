أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية، أنه يسعى لتشكيل حكومة اختصاصيين في لبنان، بأسرع وقت ممكن.
وقال ميقاتي لسكاي نيوز عربية، إنه يسعى لتشكيل حكومة اختصاصيين في لنان، وذلك بعد أن تم تكليفه بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على 72 صوتا مقابل 42 لا تسمية وصوت واحد لنواف سلام وغياب 3.
وبدأ رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي استشارات نيابية غير ملزمة في البرلمان، غداة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة من القصر الجمهوري في بعبدا.
والتقى ميقاتي النواب والكتل النيابية لمعرفة آرائهم حول التشكيلة الحكومية التي يعمل عليها، كما يجري اتصالات مكثفة لتأليف حكومة قال إنها ستكون تقنية ووفق المبادرة الفرنسية.
وأبرز الأحزاب التي سمت ميقاتي، صباح الاثنين، عبر كتلها النيابية هي "تيار المستقبل" برئاسة الحريري، و"حركة أمل" برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري و"المردة" برئاسة سليمان فرنجية وكتلة الوفاء للمقاومة برئاسة "حزب الله".
الجدير بالذكر أن الميثاقية في التشكيل أي التمثيل المسيحي من الممكن أن تتأمن من خارج تأييد الكتلتين النيابيتين المسيحيتين الأقوى في البرلمان، إذ أن هناك ما يفوق الـ20 نائبا مسيحيا من المرجح أن يعطوا تأيدهم للرئيس ميقاتي بتشكيل الحكومة.