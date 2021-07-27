وقال ميقاتي لسكاي نيوز عربية، إنه يسعى لتشكيل حكومة اختصاصيين في لنان، وذلك بعد أن تم تكليفه بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على 72 صوتا مقابل 42 لا تسمية وصوت واحد لنواف سلام وغياب 3.

وبدأ رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي استشارات نيابية غير ملزمة في البرلمان، غداة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة من القصر الجمهوري في بعبدا.

والتقى ميقاتي النواب والكتل النيابية لمعرفة آرائهم حول التشكيلة الحكومية التي يعمل عليها، كما يجري اتصالات مكثفة لتأليف حكومة قال إنها ستكون تقنية ووفق المبادرة الفرنسية.

وأبرز الأحزاب التي سمت ميقاتي، صباح الاثنين، عبر كتلها النيابية هي "تيار المستقبل" برئاسة الحريري، و"حركة أمل" برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري و"المردة" برئاسة سليمان فرنجية وكتلة الوفاء للمقاومة برئاسة "حزب الله".

الجدير بالذكر أن الميثاقية في التشكيل أي التمثيل المسيحي من الممكن أن تتأمن من خارج تأييد الكتلتين النيابيتين المسيحيتين الأقوى في البرلمان، إذ أن هناك ما يفوق الـ20 نائبا مسيحيا من المرجح أن يعطوا تأيدهم للرئيس ميقاتي بتشكيل الحكومة.