وستمتد حالة الطوارئ في تونس، من الرابع والعشرين من يوليو الجاري، حتى التاسع عشر من يناير 2022.

يذكر أن تونس سجلت أكبر معدل للوفيات للفرد بسبب الوباء مقارنة بأي بلد إفريقي آخر، وواحد من أعلى معدلات الوفيات اليومية للفرد في العالم في الأسابيع الأخيرة.

وسجلت البلاد، التي يقل عدد سكانها عن 12 مليون نسمة، أكثر من 18 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، وفقا لوزارة الصحة.

وكان الرئيس التونسي قد أمر الجيش، الأربعاء، بتولي إدارة الاستجابة الوطنية للوباء. وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، الأسبوع الماضي، أن رئيس الوزراء هشام المشيشي أمر حكام تسع مناطق بمصادرة المستشفيات الخاصة لمرضى كوفيد-19 عندما ينفد الأوكسجين في المستشفيات العامة.