ويرمي ضيوف الرحمن في هذا اليوم الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، بعد أن رموا جمرة العقبة، الثلاثاء.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية (واس) في المشاعر المقدسة انسيابية حركة الحجيج في جسر الجمرات، الثلاثاء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المكثفة، لضمان أداء الحجاج شعيرة رمي الجمرات الثلاث بيسر وسهولة.

وفُوج الحجاج عبر الحافلات من مخيماتهم في منى إلى جسر الجمرات بأدواره المتعددة، لرمي الجمار وفق الإجراءات الاحترازية.

وحسب "واس"، ينعم ضيوف الرحمن خلال وجودهم في مشعر منى بأجواء إيمانية وسكينة وأمان، يحيطهم جميع ما يحتاجونه من خدمات مثل المستشفيات والمراكز الصحية التي تقدم خدماتها على مدار الساعة، إضافة إلى مراكز الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر السعودي.