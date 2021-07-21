وبموجب هذا الأمر، تفرض عقوبات أميركية على من يهددون سيادة لبنان، ومنها تجميد الأموال والأصول المادية لأشخاص يقومون بأعمال تراها الولايات المتحدة مهددة لهذا البلد.

وفي هذا الإطار قال الرئيس الأميركي في رسالة وجهها إلى الكونغرس، إن بعض الأنشطة المستمرة، مثل مواصلة إيران نقل الأسلحة إلى حزب الله والتي تشمل أنظمة أسلحة متطورة، يقوض سيادة لبنان ويساهم في تعزيز حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، فضلاً عن تشكيل تهديد كبير للأمن القومي والسياسية الخارجية للولايات المتحدة.

وقال بايدن إنه قرر أنه من الضروري الاستمرار بالعمل بهذا الأمر التنفيذي، كما جاء في بيان للبيت الأبيض.