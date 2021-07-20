ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري قوله: "في حوالي الساعة 23:37 من مساء الاثنين قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي باتجاه جنوب شرقي حلب مستهدفاً بعض النقاط في منطقة السفيرة".

وأضاف المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها، ويتم حالياً تدقيق نتائج العدوان". ولم يصدر أي تعليق من جانب إسرائيل عن الهجوم حتى الآن.

وفي يونيو الماضي، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي" صاروخي في سماء العاصمة دمشق.

وقال معارضون سوريون في حينه إن الصواريخ الإسرائيلية ربما استهدفت فصائل مسلحة تدعمها إيران. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على هذه الضربات.

وفي مايو المنصرم، أفادت مصادر سورية، بأن قصفا إسرائيليا استهدف مواقع عسكرية تابعة لقوات إيرانية في كل من ريفي اللاذقية وحماة.

وتقول مصادر مخابراتية غربية إن تكثيف إسرائيل ضرباتها على سوريا منذ العام الماضي، يأتي في إطار حرب سرية وافقت عليها الولايات المتحدة.

والضربات أيضا جزء من سياسة معادية لإيران قوضت في العامين الماضيين القوة العسكرية الكبيرة التي تتمتع بها طهران من دون أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في الأعمال القتالية.

وقالت المصادر المخابراتية إن إسرائيل وسعت في العام المنصرم نطاق أهدافها في أنحاء سوريا، حيث شاركت آلاف الفصائل المسلحة المدعومة من إيران في استعادة كثير من الأراضي التي فقدتها القوات الحكومية.