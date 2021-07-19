وكان في استقباله والوفد المرافق لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

كما كان في استقباله الأمير تركي بن محمد بن فهد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان.

ويرافق ولي عهد أبوظبي خلال الزيارة الشيخ طحنون بن زايد، مستشار الأمن الوطني والشيخ حمدان بن محمد بن زايد والشيخ محمد بن حمد بن طحنون، رئيس مجلس إدارة مطارات أبو ظبي وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.