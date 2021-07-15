وعندما أصيب الشاب اللبناني بلال النعوشي بفيروس كورونا، لم يتوقع أن ينازع الموت، ولا أن يسرق منه الفيروس قوته الجسدية.

بدأت القصة عندما أصيب النعوشي بفيروس كورونا في مدينة طرابلس، فأدخلته في غيبوبة بسبب النقص الحاد في الأوكسيجين، مما أدى إلى صعوبة في التنفس، أبقته في العناية الفائقة لأيام، توقع الأطباء خلالها استسلام جسم بلال للموت.

ويقول النعوشي لموقع سكاي نيوز عربية "بعد حالة شبه الاختناق التي أصابتني بضيق التنفس الشديد، بقيت في المستشفى 6 أيام شعرت بعدها بألم حاد لا يحتمل في ظهري وإحدى ساقي، كنت بين الموت والحياة وبحالة غيبوبة وكان الأمل ببقائي على قيد الحياة لا يتخطى واحدا بالمئة وفق رأي الأطباء الذين أصروا على محاولة إنقاذي إلى آخر لحظة".

ويضيف "لم أكن أعاني من أية أمراض، ولكن إصابتي بكورونا تسببت بتجمع الكريات الحمراء، كانت حالة نادرة لم تحصل في لبنان ولا في العالم، لقد عشت لساعات تحت رحمة الجلطات الدموية التي تكررت أكثر من 20 مرة خلال 24 ساعة، مما ترك ضررا بالغا في جسمي، ولكن الضرر الأكبر تركز في الساقين مما جعل الأطباء يتخذون قرارا سريعا بإنقاذي من خلال بترها".

ويتابع النعوشي "كنت في غيبوبة، ولم يعد بالإمكان إعطاء المزيد من الوقت فالموت لا ينتظر، لقد توقفت الاستجابة عبر الأجهزة التي أدخلت في فمي، وتم بتر قدمي اليمنى من تحت الركبة، وعاد الدم ليجري في عروقي".

ويتذكر بألم: "أفقت من الغيبوبة بعد 13 يوما، في البداية لم أتقبل الأمر وعلمت بعدها أن الجلطات الدموية لم تقتصر على الساقين بل وصلت الى العين والرئة واليد."

وأضاف" كان من المفترض وبحسب الأطباء بتر الساق اليسرى أيضا لكن جريان الدم وإعادة تنشيط الأوعية الدموية ساهم في عودة مجرى الدم الى الساق اليسرى".

وقال "هي حالة نادرة من حالات فيروس كورونا التي دخلت في الأبحاث العالمية من خلال نشرها بمجلة البحث للشرايين في أميركا وأوروبا ".

وبنفس مفعم بالأمل بالحياة رغم الصعوبات، يتحدث النعوشي بثقة: "الآن أبحث عن عملية تركيب طرف صناعي بانتظار ضمور مكان العملية وعودة الحياة الى العضلات، بعد عملية البتر المركبة التي تعرضت لها ".

ويستطرد "قرأت في موقعكم قصة كفاح الشابة مدربة الرياضة فزادني ذلك إصرارا على تحدي كل الصعوبات."

بلال النعوشي ابن الـ 48 عاما يطمح اليوم للعودة الى عمله السابق من خلال خبرته في مجال تركيب المعامل الصناعية وعلى منصات النفط في دول الخليج العربي وإفريقيا.