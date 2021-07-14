ويتهم بشير العكرمي بالتواطؤ في قضايا إرهابية في علاقة بملف اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وبحسب تقرير لهيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي الصادر في يونيو 2021 بعنوان ''التفقدية العامة بوزارة العدل حول بشير العكرمي القطب في قبضة الإرهاب'' تستر البشير العكرمي على 6268 ملف إرهابي و 1361 قضية إرهابية وتهدّيده المجلس القطاعي العدلي.

وستتخذ هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي جملة من الخطوات من أجل حماية مسار كشف الحقيقة أهمها الشكاية التي ستتقدم بها الى مجلس المفوضية السامية والتي ستتضمن الخروقات التي تم ارتكابها في قضية الاغتيالات.

ومن المنتظر ان ترفع هيئة الدفاع عن بلعيد و البراهمي شكاية جزائية ضد وزير العدل بالنيابة حسناء بن سليمان من أجل التستر عن الجرائم :" حاولت استرجاع نصوص الإحالة و الملف التأديبي لبشير العكرمي و لم تقم بإضافة ما تمتلكه من معطيات إلى الملف التأديبي".

وأكد عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، رضا الرداوي، أنه تم كشف خفايا الجهاز السري والغرفة السوداء وأن حزب النهضة وراء الجهاز السري واتهم بشير العكرمي بالتستر عن ملفات تدين حركة النهضة.

يذكر أن رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد اتهم وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس السابق البشير العكرمي بتعطيل ملفي اغتيال بلعيد والبراهمي، ومن جهته اتهم البشير العكرمي الطيب راشد بالفساد المالي.