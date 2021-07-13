وبالتزامن مع ذلك، قررت باريس إدراج تونس على قائمتها الحمراء "مما يعني أن من لم يتلقى اللقاح لا يمكنه الذهاب إلى هناك أو العودة بدون سبب مقنع"، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة غابرييل أتال الثلاثاء.

أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية أن تونس تسجل عدد وفيات هو "الأعلى" في المنطقة العربية والقارة الإفريقية وتمر "بوضع صعب".

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد وعد الأحد، نظيره التونسي عثمان الجرندي في اتصال هاتفي "بتعزيز مساعداته بشكل عاجل لدعم تونس في حملة التطعيم"، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسمه.

كما وعدت الوزارة بـ "ايصال أول هبة فرنسية فورية تشمل 324 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا" عبر آلية كوفاكس، التي تهدف إلى ضمان الوصول العادل إلى اللقاحات، إضافة إلى "تزويدها بــ800 ألف جرعة لقاح إضافية في الأسابيع المقبلة"، بينها 300 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا و500 ألف جرعة من لقاح جونسون أحادي الجرعة.

ستزود فرنسا تونس كذلك بـ "اللوازم الصحية الأساسية، ولا سيما أجهزة إنتاج الأكسجين الطبي وأسرة الإنعاش"، بالإضافة إلى المعدات التي تم تسليمها بالفعل في 3 يونيو، خلال زيارة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إلى تونس.