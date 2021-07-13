وكان ميشال عون قد غرد على تويتر، صباح الثلاثاء: "من يريد انتقاد رئيس الجمهورية حول صلاحيته في تشكيل الحكومة، فليقرأ جيدا الفقرة الرابعة من المادة 53 من الدستور".

وأكدت مصادر خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "مؤشرات سلبية سبقت الزيارة التي كانت مقررة للرئيس المكلف إلى بعبدا، ومن بينها التغريدة الصباحية لعون".

وأضافت: "هذه المؤشرات السلبية ليست الأولى من نوعها في رحلة تشكيل الحكومة، لأن نفس الذهنية لا تزال تتحكم بموقف بعبدا من تشكيل الحكومة" .

في غضون ذلك، أشارت مصادر في "تيار المستقبل"، إلى أن زيارة سعد الحريري إلى مصر، لا تزال قائمة في موعدها، الأربعاء.

ويعيش لبنان ساعات حاسمة، يسودها ترقب بشأن إمكانية تسهيل مهمة الرئيس المكلف لتشكيل حكومة إنقاذ.

وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن الحريري "ذاهب إلى الاعتذار عن تشكيل الحكومة، حيث كان من المتوقع أن يرفض عون تشكيلته الجديدة، علما أن ما حصل صباح الثلاثاء، قطع الطريق على الزيارة".

وهذه ليست اللائحة الأولى التي يقدم فيها الحريري أسماء مرشحين لتولي حقائب وزارية، يتم رفضها .

ووسط هذا المشهد القاتم، وبانتظار الساعات الـ48 المقبلة التي قد تغير مجرى الأمور، يعيش لبنان ساعات من القلق على مصير بلادهم الذي يزداد تأزما.

"التسهيل مطلوب"

ويقول الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، بشارة خير الله، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه "على عون الإسراع في تسهيل مهمة تشكيل الحكومة أمام الحريري، إذا كان يريد أن يحافظ على مكانة رئاسة الجمهورية".

ويضيف: "على الرئيس تسهيل مهمة الحريري لإنقاذ ما تبقى من عهده قبل كل شيء، فإذا اعتذر الحريري، سيكون عون الخاسر الأكبر مع صهره جبران باسيل، وتقع الخسارة على لبنان ككل".

وتوقع خير الله أن "يسهل عون مهمة ولادة الحكومة خلال الساعات المقبلة، بالاعتماد على مبدأ (أعطني حكومة متوازنة وأحاسبك لاحقا)، وهذا من شأنه أن يبقيه كبيراً أمام الرأي العام من جهة، ومن جهة ثانية يشجع الرئيس المكلف على بذل جهود إضافية".

ورأى خيرالله أن مجموعة من "قليلي الخبرة تدير القصر الجمهوري، إضافة إلى الأطماع والطموحات الشخصية".

وختم حديثه بالقول: "على الرئيس العمل ليل ونهار كيلا يعتذر الحريري. وإذا حصل ذلك، فمن المتوقع أن يرتفع سعر الدولار بشكل مدو، كما أنه يجب أن يحسب حساب الرأي العام الغربي والعربي والبنك الدولي. العالم كله يترقب ماذا سيجري في الساعات القليلة الحاسمة".

"اللعب في الوقت الضائع"

من جانبه، رأى الكاتب والمحلل السياسي، منير الربيع، أن "كل هذا الحراك لن يؤدي إلى النتيجة المرجوة، لأن عون لا يريد الحريري شريكا في السلطة، في وقت يتخوف فيه الأخير من تشكيل حكومة بلا ضمانات دولية ".

وتوقع الربيع في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "تستمر المراوحة إلى حين اعتذار الحريري، الذي يجد نفسه مكبلا ولا يريد تسمية أحد كبديل له لتشكيل الحكومة. وفي الوقت نفسه لا يريد الحريري أن يختلف مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يصر على تسمية بديل له في حال اعتذاره عن التشكيل".

وتابع: "نمر في الوقت الضائع بانتظار لحظة الانتخابات النيابية، بينما الرأي العالمي والبنك الدولي في حالة انتظار وترقب".

كما نوه الربيع إلى أن "ينعكس اعتذار الحريري بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي، ليزيد من وقع الانهيار، وعلى سعر صرف الدولار وكذلك على حركة السياحة، التي كان من المتوقع أن تضخ بعض الدعم للاقتصاد من أموال المغتربين".

جدير بالذكر أن كلا من الحريري وباسيل خاضا ما يشبه "حربا سياسية" طوال الأشهر الماضية، كان عنوانها الأساسي "الخلاف على المقاعد ووحدة المعايير، في اختيار الحقائب وتسمية الوزراء والثلث المعطل وصلاحيات رئاستي الحكومة والجمهورية"، وسط أزمات اقتصادية خانقة يعيشها المواطن في ظل الارتفاع السريع لسعر صرف الدولار.