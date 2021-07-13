وكانت سفينة الشحن العملاقة "إيفر غيفن" قد غادرت المجرى الملاحي لقناة السويس، وتحديدا بمنطقة الإسماعيلية، في السابع من يوليو الجاري.

وكان السلطات المصرية قد رفعت الحجز التحفظي الذي كان مفروضا على السفينة البنمية، بأمر من المحكمة الاقتصادية في الإسماعيلية.

وجاءت هذه الخطوة بعدما توصلت هيئة قناة السويس مع ملاك السفينة وجهات التأمين عليها، إلى اتفاق تسوية بشأن التعويضات التي طلبتها الهيئة، نتيجة الخسائر التي نجمت عن إغلاق الممر الملاحي بسبب جنوح السفينة.