وكان رئيس الجمهورية ميشال عون قد غرّد على حسابه عبر تويتر، قائلا: "من يريد انتقاد رئيس الجمهورية حول صلاحيته في تأليف الحكومة فليقرأ جيدا الفقرة الرابعة من المادة 53 من الدستور".

وكانت مصادر "تيار المستقبل" قد ذكرت، الاثنين، أن سعد الحريري سيزور القصر الرئاسي لتقديم تشكيلة وزارية جديدة قبل توجهه إلى القاهرة.

وأشارت المعطيات التي توفرت مساء الاثنين، إلى أن الحريري ذاهب إلى الاعتذار عن التأليف، حيث يتوقع أن يرفض عون تشكيلته الجديدة، وهي ليست اللائحة الأولى التي يقدم فيها الحريري أسماء مرشحين لتولي حقائب وزارية.

واجتمع الحريري، الاثنين، بقيادة تياره السياسي وأجرى اتصالات مع رؤساء الحكومات السابقين ووضعهم في أجواء موقفه المتوقع.

ويزور رئيس الحكومة المكلف، العاصمة المصرية، الثلاثاء، حيث من المرتقب أن يلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ويبحث معه آخر التطورات والأوضاع في لبنان.

ومن المتوقع أن يشرح الحريري أسباب اعتذاره عن تأليف الحكومة مع الرئيس المصري، بعد أشهر من تكليفه من دون التوصل إلى حل للأزمة.

وبات واضحا أن العلاقة بين الرئيس المكلف والرئيس اللبناني، وحرب البيانات التي تواصلت لعدة أشهر، إضافة إلى التوتر والقطيعة السياسية بين الحريري وصهر رئيس الجمهورية جبران باسيل، وصلت إلى حائط مسدود تغيب فيه الكيمياء السياسية، حيث استحال بعدها الجلوس على طاولة واحدة للتفاهم.

وفي حال اعتذر الحريري، تسقط مبادرة رئيس البرلمان نبيه بري التي اقترحت تشكيل حكومة من 24 وزيرا تقسم على القوى الأساسية.

وليس واضحا حتى الساعة الطريقة التي سيعتذر فيها الحريري والتوقيت.