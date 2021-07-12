جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده شكري مع سكرتير عام حلف شمال الأطلنطي (الناتو) ينس ستولتنبرغ بمقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير، أحمد حافظ، إن اللقاء تناول سبل تطوير برامج التعاون والشراكة القائمة بين الجانبين، وتعزيز التعاون في عدة مجالات من بينها الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة والكشف عن وإزالة الألغام. بالإضافة إلى بناء القدرات البشرية والتكنولوجية لمواجهة التحديات الراهنة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المحادثات تطرقت كذلك إلى مختلف التحديات الأمنية في أرجاء المنطقة، خاصة في شرق المتوسط وشمال أفريقيا، وكذا الساحل والصحراء والقرن الإفريقي.

وتناول شكري الموقف المصري إزاء الأزمات التي تواجه عددا من دول المنطقة، والجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والمقاربة الشاملة التي تنتهجها مصر في هذا الإطار.