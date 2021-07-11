وجاء اللقاء، بحسب الخارجية، على هامش زيارة شكري الحالية إلى بروكسل.

وأكد شكري للابيد على "ضرورة التحرك العاجل نحو حلحلة الجمود الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولا إلى إطلاق مفاوضات سلام عادلة وشاملة".

وتوجه شكري إلى بروكسل في وقت سابق من الأحد، لتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وقال المتحدث باسم الوزارة السفير أحمد حافظ، إنه من المقرر أيضا أن يعقد شكري لقاء مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، واجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه الأوروبيين وكبار المسئولين بالمفوضية الأوروبية، لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية محل الاهتمام المشترك.

ولم تكشف الوزارة فحوى رسالة السيسي إلى المجلس الأوروبي، أو طبيعة الملفات التي ستناقش خلال الاجتماعات الثنائية.