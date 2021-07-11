وقال المتحدث باسم الوزارة السفير أحمد حافظ، إنه من المقرر أيضا أن يعقد شكري لقاء مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، واجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه الأوروبيين وكبار المسئولين بالمفوضية الأوروبية، لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية محل الاهتمام المشترك.

ولم تكشف الرسالة فحوى رسالة السيسي إلى المجلس الأوروبي، أو طبيعة الملفات التي ستناقش خلال الاجتماعات الثنائية.