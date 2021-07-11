وستعقد مريم الصادق المهدي خلال هذه الزيارة مباحثات مع نظيرها الروسي سيرغيي لافروف، حول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية الملحة.

كما ستلتقي الوزيرة بأليكساندر كازلوف، وزير الموارد الطبيعية والبيئة، رئيس الجانب الروسي في اللجنة الوزارية السودانية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي.

وتعقد وزيرة الخارجية السودانية، منذ أيام، لقاءات رسمية مع مسؤولي عدد من الدول والمنظمات، لشرح موقف السودان من سد النهضة الإثيوبية.