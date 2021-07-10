وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "أطلقنا اليوم برنامجا وطنيا للمبرمجين، بالتعاون مع غوغل وميكروسوفت وأمازون (AWS) وسيسكو وIBM و HPE ولينكد إن وشركة Nvidia وفيسبوك".

وأوضح أن الهدف منه هو "تدريب واستقطاب 100 ألف مبرمج، وإنشاء ألف شركة رقمية كبرى خلال 5 أعوام، وزيادة الاستثمار الموجه للشركات الناشئة من 1,5 مليار إلى 4 مليارات درهم".

وأضاف في تغريدة أخرى: "البرنامج الوطني للمبرمجين خطوة جديدة لبناء اقتصادنا الرقمي ضمن خططنا الوطنية الجديدة.. العالم يتغير.. وسرعة التغيير الرقمي تتضاعف وشكل الاقتصاد سيختلف، وطبيعة المهن ستتبدل".

وتابع: "البقاء سيكون للأكثر استعدادا وسرعة ومواكبة للمتغيرات الجديدة في عالمنا".