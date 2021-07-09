وتقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجنازة التي أقيمت أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمنطقة المنصة بمدينة نصر شرقي القاهرة، وشارك في الجنازة رئيس الحكومة المصرية ووزير الدفاع ,شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وكبار رجال الدولة المصرية.

وتم حمل نعش جيهان السادات مفلوفا بعلم مصر من جانب جنود الجيش المصري وكذلك تم إطلاق 21 طلقة مدفعية كتكريم.

كما تقدم السيسي وقرينته السيدة قرينته انتصار السيسي بواجب العزاء لأسرة السادات.

وقالت قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي في نعيها للراحلة جيهان السادات "لقد رحلت عن عالمنا اليوم، سيدة جليلة وفاضلة، هي السيدة جيهان السادات، التي كانت نموذجًا للمرأة المثالية الوطنية، التي ضحت براحتها من أجل بلدها".

وأضافت قرينة السيسي في تغريدة عبر فيسبوك: " شهدت السيدة جيهان السادات أصعب الفترات وأقساها كزوجة كانت خير السند لزوجها، وخير أم للأبطال، فما زلت أتذكر صورتها وهي تداوى جراح أبطالنا من رجال القوات المسلحة المصرية أثناء حرب أكتوبر المجيدة...رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته وألهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان".

وتم دفن جثمان السادات بجوار زوجها الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات المدفون بنفس مكان اغتيال بجوار النصب التذكاري للجندي المجهول.

يذكر أن جيهان السادات توفيت صباح الجمعة، عن عمر ناهز 88 عاما، وكرمها الرئيس السيسي بمنحها "وسام الكمال"، وإطلاق اسمها على أحد محاور الطرق الرئيسية شرقي القاهرة.