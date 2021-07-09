وأضاف بيان للخارجية الأميركية أن هذه الاتفاقيات ستعمل على تحسين وصول الأردن إلى المياه العذبة بمقدار 50 مليون متر مكعب إضافية هذا العام وبزيادة الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية من 160 مليون دولار قبل عام إلى حوالي 700 مليون دولار.

وأكد البيان أن هذا النوع من الخطوات الملموسة هي التي تزيد من الرخاء للجميع وتعزز الاستقرار الإقليمي.

وكان قد قال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل ستضاعف إمداداتها من المياه للأردن هذا العام وستشجع عمّان على زيادة صادراتها للفلسطينيين وذلك بعدما قال مصدر لرويترز إن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد عقد اجتماعا في الأردن مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في 29 يونيو.

كما عقد يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي في الحكومة الائتلافية أول اجتماع مع نظيره الأردني أيمن الصفدي الخميس.