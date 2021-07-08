وذكر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر: "فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حاليا مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة في ميناء جبل علي".

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي السيطرة على الحريق، قائلا إنه "لا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث في ميناء جبل علي".