أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في الإمارات، مساء الأربعاء، بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق اندلع نتيجة انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي.
وذكر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر: "فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حاليا مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة في ميناء جبل علي".
وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي السيطرة على الحريق، قائلا إنه "لا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث في ميناء جبل علي".
وذكر أن الأجهزة المعنية تسيطر بكفاءة عالية على المرحلة الأخيرة من الحريق الذي اندلع في حاوية على متن سفينة كانت تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل علي، بعيداً عن الخط الملاحي الرئيسي للميناء.
ونقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن سلطات ميناء جبل علي قولها إنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير حركة السفن بصورة طبيعية في الميناء.