وذكرت الرئاسة الجزائرية أن الحكومة الجديدة لم تشهد أي تغيير لوزيري المالية والطاقة، مقابل تعيين وزير جديد للخارجية.

وسيتولى رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن إلى جانب منصبه وزارة المالية، فيما جرى اختيار رمطان لعمامرة وزيرا للخارجية وكمال بلجود لحقيبة الداخلية.

وفيما يلي القائمة الكاملة لوزراء الحكومة الجديدة: