ولم يسفر سقوط الصواريخ عن إصابات بشرية، وفقا للمتحدث باسم التحالف الدولي الذي شكلته واشنطن لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الاثنين، فتح تحقيق في حادث سقوط الصواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية.

وذكرت الخلية، في بيان، أن "القوات الأمنية ضبطت عجلة من نوع كيا حمل متروكة بقضاء هيت تحمل القاعدة التي تم إطلاق الصواريخ منها".

وكانت هذه القاعدة العسكرية قد تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة، في وقت سابق، دون تسجيل إصابات.

وخلال الفترة الماضية، استهدفت عدة هجمات مطار بغداد الدولي، حيث تتمركز قوات أميركية، وتنفذ الهجمات سواء بالصواريخ أو بالطائرات المسيرة.

وتوجه الولايات المتحدة أصابع الاتهام إلى الميليشيات الموالية لإيران، وسط توتر متصاعد بين واشنطن وطهران.

وتنشر الولايات المتحدة 2500 عسكري في العراق، من بين 3500 عنصر من قوات التحالف الدولي هناك.