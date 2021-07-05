ويأتي القرار تقديرا لجهود الطلبة المتفوقين وأسرهم، وفي إطار توجه الإمارات لخلق بيئة جاذبة ومشجعة للموهوبين، واستقطاب أصحاب العقول والمواهب ليكونوا شركاء في مسيرة التنمية بالدولة، على أن يتم تقديم طلبات الحصول على الإقامة الذهبية من خلال مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وتمنح الإقامة الذهبية للمتفوقين من الطلبة الحاصلين على تقدير امتياز أو ما يمثل معدل 95 في المئة على الأقل في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، من المدارس الحكومية أو الخاصة، إلى جانب طالب الجامعة من داخل الدولة أو خارجها الحاصل على معدل تراكمي لا يقل عن 3.75 أو ما يعادله، وذلك في التخصصات العلمية المحددة، فيما يمتد نطاق الإقامة ليشمل عائلات الطلبة أيضا.

يذكر أن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي قد أعلنت نتائج طلبة الصف 12 في جميع المسارات، حيث حقق طلبة الصف الـ 12 في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة نتائج متقدمة في اختبار نهاية العام الدراسي 2020/2021، وبلغت نسبة النجاح العامة في المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم ما يقارب 91 في المئة.