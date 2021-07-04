وقالت نبيلة مكرم في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الوزارة "أسرعت على الفور بالتواصل مع سفارة مصر في قبرص بشأن الحادث، ومعرفة كافة التفاصيل والمعلومات عن الضحايا".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن السفارة المصرية في نيقوسيا علمت من الجهات القبرصية المعنية بوفاة 4 مواطنين كانوا يعملون في قبرص، نتيجة الحرائق الهائلة التي اندلعت في بعض القرى القبرصية في الثالث من يوليو الجاري، والتي مازالت بعضها مندلعة حتى الآن.

وشكلت السفارة المصرية غرفة عمليات للتواصل مع المسؤولين القبارصة، الذين أبدوا من جانبهم كل التعاون والاهتمام، وعلى رأسهم وزراء الخارجية والداخلية والصحة والزراعة ورئيس جهاز الشرطة.

وأكدت وزيرة الهجرة على أن "السفير المصري في قبرص يعمل حاليا مع السلطات هناك للوصول إلى معلومات تفصيلية والتنسيق لعودة رفات المصريين الأربعة، ضحايا الحادث، في أسرع وقت ممكن".

وانتقل السفير المصري وطاقم السفارة إلى مناطق الحرائق بصحبة طاقم من الشرطة القبرصية، لمتابعة كافة التطورات ذات الصلة، بعد الحصول على التصاريح اللازمة.

كان وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس، قد أعلن في وقت سابق أنه تم العثور على 4 جثث في منطقة لارنكا حيث اندلعت الحرائق، لافتا إلى أنه يعتقد بأن القتلى الأربعة يحملون الجنسية المصرية.