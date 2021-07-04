وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في منشور على حسابها الرسمي في "تويتر": "نعلن اليوم عن وصول نسبة متلقي الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19 من إجمالي السكان 74%".

وأضافت: "وصلت نسبة متلقي جرعتين من اللقاح من إجمالي السكان 64%".

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الأحد، عن تقديم 29969 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 15.534.207 جرعات، ومعدل توزيع اللقاح 157.06 جرعات لكل 100 شخص.

وأشارت الوزارة إلى أنه تقديم هذا العدد من الجرعات "يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19، وسعيا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".