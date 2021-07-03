ولم ترد بعد تفاصيل أوفى بشأن هذه الغارات، وما إذا كانت خلفت خسائر بشرية أو مادية.

وتأتي الغارات بعدما شن الجيش الإسرائيلي، ليلة الجمعة، غارات مشابهة على مواقع تابعة للحركة ذاتها، ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع المحاصر باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مساء الجمعة: "أغارت طائرات حربية الليلة على مواقع لإنتاج وسائل قتالية لمنظمة حماس الإرهابية، حيث استخدمت المواقع المستهدفة من قبل حماس لتطوير الأسلحة".

ويعيش قطاع غزة حالة من الهدوء النسبي بعد حرب شنتها إسرائيل على القطاع في مايو الماضي، استمرت 11 يوما، وتسببت بمقتل أكثر من 250 فلسطينيا وإصابة العشرات، فضلا عن تدمير كبير في المباني السكنية.

وفي المقابل أطلقت حماس مئات القذائف باتجاه المدن الإسرائيلية.

وتوسطت مصر بين إسرائيل وحركة حماس من أجل وقف إطلاق النار، الذي اندلع على خلفية التضامن مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، بسبب تهديد إسرائيلي بهدم منازل في الحي.