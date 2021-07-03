وحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، هنأ الشيخ محمد بن زايد السيسي ومصر حكومة وشعبا، بمناسبة تدشين القاعدة ومواصلة الإنجازات والمشاريع الحيوية النوعية التي تحققها بلادهم في مسيرتها نحو التقدم والبناء والتنمية.

وتمنى ولي عهد أبوظبي لمصر مزيدا من التطور والازدهار، في ظل قيادة السيسي.

كما نقل الشيخ محمد بن زايد تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى السيسي، وأطيب تمنياته لمصر دوام التقدم والرفعة والرخاء.