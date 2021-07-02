وتضم الرحلة 13 ألف مسيحي، وستمهد لرحلات حجيج مسيحي منتظمة شهريا، وفق ما صرح به مدير مفتشية آثار وتراث ذي قار عامر عبد الرزاق.

ويضيف عبد الرازق فى تصريحات لصحف حكومية، أن هذه الرحلات اتفق عليها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال زيارته للفاتيكان مع رئيس مؤسسة السياحة والحج المسيحي هناك ريمو كبافاريني، واصفا رحلة الحج المنتظرة إلى ذي قار بأنها "أكبر رحلة حج مسيحي في التاريخ لمنطقة أور الأثرية مسقط رأس النبي إبراهيم".

وفي ظل الظروف التي يمر بها العراق، فإن "هذه الرحلات لها أهمية كبيرة في إنعاش واقع السياحة في المحافظة التي تضم أكبر المواقع الأثرية في العالم"، بحسب عبد الرازق.

ومما ينعش الآمال أكثر في هذا المجال، أن المحافظة تستعد أيضا لاستقبال 10 بعثات تنقيب أميركية وفرنسية وألمانية وروسية وسلوفاكية، إلى جانب البعثة الإيطالية العاملة الآن، وتنقب بشكل خاص في مدينتي تل زرغل ولارسا الأثريتين، وفق المتحدث ذاته.

وسبق أن صرح وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم خلال زيارته للمحافظة في مايو، أن من أولويات الوزارة تطوير السياحة في مدينة أور والأهوار بمشاريع قصيرة المدى توفر الاحتياجات الأساسية للسائح، كالاستراحات والأكشاك والمرافق الخدمية والصحية لجذب الأفواج السياحية.

أهمية أور

وتعود شهرة أور إلى ما ورد في الروايات الدينية عن أنها مسقط رأس النبي إبراهيم، وأثريا، ظهرت شهرتها سنة 1922 حين اكتشف السير ليونارد وولي المقبرة الملكية ومجمعا كبيرا من المقابر أطلق عليه اسم "حفرة الموت العظمى".

وتعد أور من أقدم وأشهر المدن التي تعود إلى الحضارة السومرية، أقدم حضارات العراق، التي وضعت الأسس التي قامت عليها بلاد الرافدين من الكتابة والزراعة والعمارة وغيرها.

وكانت المدينة عاصمة سومر سنة 2100 قبل الميلاد، وتحتضن "زقورة أور" وهي من أقدم المعابد في العراق، وبناها مؤسس سلالة أور الثالثة، سنة 2050 قبل الميلاد.

وفيما يخص موقف الفاتيكان من الرحلة المنتظرة، يقول عبد الرازق إن الفاتيكان أكملت كل الأمور الفنية واللوجستية لتفويج 13 ألف حاج مسيحي إلى مدينة أور شهريا، وهو ما يعني إمكانية تحويل الموقع إلى مقصد حج عالمي.

كما وافق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل أيام على صرف مبالغ مالية كبيرة لغرض تأهيل مدينة أور، وسيبدأ العمل قريبا جدا لصيانة وتأهيل المدينة، والزقورة، والمقبرة الملكية، وقصر شولكي، وكذلك بيت نبي الله إبراهيم، وإنشاء مركز كبير للسائحين، وأسواق تراثية.

وعلى حد وصف عبد الرازق، فإن هذه الحكومة أول حكومة منذ عام 1962 تعطي اهتماما كبيرا لهذه المدينة الأثرية.

وعلى مدار العقود الماضية، كان العراق يستقبل أعدادا كبيرة من السياح، لكن الحروب والظروف الأمنية التي مر بها أغلقت باب السياحة، فضلا عن تعرض المرافق والمنشآت السياحية إلى التخريب والإهمال.

وأشهر رحلات الحج الدينية بشكل خاص في العراق هي التي تتعلق بالمزارات التي يراها الشيعة في العالم مقدسة، وتخص مقامات منسوبة لآل البيت.

الصلاة الإبراهيمية

و"الصلاة الإبراهيمية" المقرر أن يتلوها المشاركون في رحلات الحج المسيحي إلى أور هي صلاة تلاها بابا الفاتيكان في زيارته للعراق، وتضمنت دعوات من أجل "أبناء وبنات إبراهيم"، في إشارة إلى أتباع الديانات اليهودية والمسيحية والإسلام، وشارك فيها خلال الزيارة أتباع ديانات أخرى في العراق.

وتؤكد الصلاة الإبراهيمية على قيم السلام والتسامح والأخوة الإنسانية، واختار الفاتيكان لها العراق باعتباره مسقط رأس إبراهيم.

ومما تتضمنه: "أيها الإله القدير، يا خالقنا، ويا محب البشر وكل ما صنعت يداك، نحن أبناء وبنات إبراهيم المنتمين إلى اليهودية والمسيحية والإسلام، مع كافة المؤمنين وجميع أصحاب النوايا الحسنة نشكرك لأنك أعطيتنا إبراهيم، ابن هذه الأرض النبيلة والعزيزة أبا مشتركا في الإيمان".