وكانت شبكة العراق تولد ما يزيد قليلا عن 4 آلاف ميغاوات، وفقا لبيانات وزارة الكهرباء صباح الجمعة، أي أقل من 20000 ميغاوات التي تولدها الشبكة في المتوسط. وأثر انقطاع الكهرباء على بغداد والمحافظات الجنوبية على وجه الخصوص.

وذكرت قنوات محلية أن الانقطاع يرجع إلى قطع خط كهرباء رئيسي - يعرف باسم خط الـ400 كيلوفولت - بين بغداد ومحافظة بابل جنوب البلاد.

وقال مسؤول في الوزارة إن السبب لم يعرف على الفور، لكن ربما كان ذلك بسبب زيادة التحميل على الخط أو بسبب عمل تخريبي. وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بإحاطة وسائل الإعلام.

ويمكن أن يحدث الإغلاق الكلي عندما تعمل شبكة الكهرباء العراقية بأقصى طاقتها. كما تساهم العيوب في شبكة النقل وقدرة التوزيع في انقطاع التيار الكهربائي. ويمكن أن تؤثر درجات الحرارة المرتفعة أيضًا على خطوط التوزيع.

كانت آخر مرة شهد فيها العراق انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد قبل 5 سنوات.