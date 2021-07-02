وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي المملكة.

وأشار التحالف إلى استمرار محاولات ميليشيات الحوثي تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدا أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

وتتكرر الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي باستخدام طائرات مفخخة من دون طيار، رغم الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار.