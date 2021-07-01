وسلط هذا اللقاء الضوء على خطورة البرامج التي تعتمدها المدارس التركية المنتشرة في العالم، لاسيما في ظل النشاط الإخواني الكثيف، والتمويل القطري السخي.

وأشارت الخبيرة الأوروبية المختصة في مجال مراقبة تمويل الإرهاب، مونيكا هولماير، إلى "فشل كل الشراكات التي انخرطت فيها تركيا وقطر على الصعيد الأوروبي"، فيما يتعلق بالمدارس والمؤسسات التعليمية ذات الأفكار المتطرفة.

وأكدت، خلال كلمتها ضمن المؤتمر، أن المدارس التركية "لا تمتثل لما يتم الاتفاق عليه في العادة"، في إشارة منها إلى الخلفية الدينية المتطرفة للفاعلين الأتراك والقطريين، خصوصا تجاه الأديان الأخرى والمؤمنين بها.

مدارس الأحقاد

وكانت اليونان قد أقدمت خلال عام 2020 على خفض عدد المدارس التركية من 231 إلى 115 مدرسة، فيما تم إغلاق 8 مدارس فقط خلال شهر أغسطس من نفس العام، تزامنا مع رفض كل من فرنسا وألمانيا والنمسا إنشاء ثانويات تركية دينية على أراضيها.

ويشير هذا، بحسب مراقبين، إلى مخاوف أوروبا المتزايدة من نمط التعليم الذي تقدمه المدارس التركية، التي تعتبر امتدادا لمشروع "الإسلام السياسي القطري التركي".

وفيما كانت الخارجية التركية قد صعدت من لهجتها تجاه السلطات الفرنسية، خلال العامين الماضيين، معتبرة أنه "من حقها تشييد مدارس تركية في فرنسا"، وسط تلويح بإمكانية غلق المدارس الفرنسية في تركيا، يتزايد القلق أيضا في العديد من الدول العربية بسبب انتشار المدارس التركية، خصوصا أن تقارير تتحدث عن نشر المدارس التركية للفكر الإخواني وأدبيات التطرف، مما يشكل خطورة على الأجيال الناشئة والمجتمعات.

مشروع خبيث

وقال أحمد السالمي، الذي عمل أستاذا لمادة الموسيقى في إحدى المدارس التركية سابقا، قبل أن يستقيل منها، إنه فوجئ "منذ البداية بالشروط التي كانت تملى عليه".

وأشار إلى أنها "جعلته يتأكد من أن الغاية من هذه المدارس هي الترويج لأفكار دينية متشددة، لكن في قوالب وأشكال لا توحي بذلك، كتدريس الفنون واللغات والآداب".

وأضاف في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": "كان المدير يطلب مني أن أعلم التلاميذ الموسيقى، لكن ينبغي أيضا أن يحفظوا بعض الأشعار والقصائد الدينية، ولا مشكلة عنده بأن تتغنى بكراهية الأديان الأخرى، أو حتى الإشادة بالعنف".

وتابع: "ذات مرة طلبوا مني أن أستغني عن الآلة قدر الإمكان، والاعتماد على الإنشاد الصوتي فقط".

نهاية النهاية

من جانبه، أوضح الباحث في علم النفس التربوي، رشيد إيهوم، أن "المشروع القطري التركي، وبالرغم من المليارات التي صرفت عليه، والقدرات البشرية التي يعتمد عليها، عبر التنظيم الدولي للإخوان، فإنه مشروع فاشل تمام الفشل".

وتابع: "حدثت انتكاسة خطيرة للإخوان خلال السنوات الأخيرة، وأصبحوا عراة أمام الإنسانية جمعاء، وتأكد أنهم هم والإرهاب وجهان لعملة واحدة".

وأوضح إيهوم في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "هذا المشروع يعيش مرحلة نهاية النهاية، وذلك لأنه انكشف ثقافيا، وأصبح الناس خصوصا في المنطقة العربية يدركون الفرق بين من يدعوهم إلى نموذج اجتماعي متخلف وغارق في قيم التطرف والكراهية، وبين المشروع الثقافي الحضاري الذي يحتفي بالتنوع الإنساني، ويمجد قيم العصر الحديث".

وأردف الباحث ذاته متحدثا عن "المشروع القطري التركي الإخواني الذي لا يمكن الاطمئنان إليه حتى وهو ينهزم". وأضاف: "إنه يملك طاقة شر تدفعه لفعل أي شيء، لكن ينبغي التأكيد على أن الانهزام السياسي، والتقهقر الاقتصادي والعسكري، في الساحات التي حولتها تركيا وقطر إلى بؤر للعنف والإرهاب، كل ذلك جعل المشروع يُمنى بخسائر كبرى، ودفعته للبحث عن بدائل أخرى، ومن نتائج ذلك الخلافات التي بدأنا نلامسها بين أجنحة وتيارات الإخوان داخل تركيا على سبيل المثال".

نحو تعليم التسامح

وبدوره، دعا كبير حاخامات موسكو، رئيس مؤتمر الحاخامات الأوروبيين، بينشاس غولدشميدت، إلى "ضرورة تشجيع التربية على التسامح الديني، خصوصا تجاه اليهود"، في إشارة منه إلى "الأحقاد القديمة التي تروجها بعض المدارس، والتي يجب تجاوزها من خلال التربية على التسامح الديني".

ونبه بينشاس في مداخلته ضمن المؤتمر ذاته، إلى خطورة "تدريس الفكر الديني المتطرف ضمن المدارس، كما هو شأن الطريقة التي تدرَّس بها التربية الإسلامية في بعض البلدان العربية، خصوصا في المدارس التابعة للبعثات التركية".

وأضاف أن "ألمانيا بدورها ارتكبت أخطاء بإطلاق يد رجال الدين من أجل تمويل المدراس، مما يسهم في نشر ثقافة الكراهية بين الأطفال، ويجعلهم في المستقبل مرشحين لأن يكونوا إرهابين".