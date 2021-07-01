وتشمل هذه الدول الهند، وباكستان، وبنغلادش، ونيبال، وسيريلانكا، وفيتنام، وناميبيا زامبيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وسيراليون، وليبيريا، وجنوب إفريقيا ونيجيريا.

ويستثنى من ذلك البعثات الدبلوماسية للدولة في هذه الدول، وحالات العلاج الطارئة والوفود الرسمية والوفود الاقتصادية والعلمية المصرح لها مسبقا.

ومع بدء موسم السفر وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، "ضرورة التزام مواطني الدولة بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، الخاصة بفيروس كورونا، وأي إجراءات أخرى مطبقة في الدولة التي يتم السفر إليها".

وشددتا على "ضرورة التزام مواطني الدولة بالعزل الصحي في حال إصابتهم بفيروس كورونا خلال فترة سفرهم، والتقيد بكافة التعليمات والاشتراطات الخاصة بالدولة المتواجدين بها، وحسب البروتوكولات الصحية، مع ضرورة التقيد بالإفصاح عند الإصابة وإبلاغ سفارة الدولة".

وسيسمح بعودة المواطنين المصابين إلى الإمارات بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية في الدولة المتواجدين بها والجهات الصحية في الدولة، وباتباع كافة الإرشادات والاشتراطات الصحية لنقله، وفق ما ذكرت وكالة وام.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالمواطنين كافة، إلى ضرورة التسجيل في "خدمة تواجدي" قبل سفرهم، لضمان تقديم الدعم الكامل لهم خلال في فترة سفرهم.