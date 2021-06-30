وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثة امرأة في عمر الثلاثين من تحت الأنقاض، كما تم إنقاذ طفلة عمرها 4 سنوات وشاب عمره 17 عاما، واثنين آخرين جميعهم مصابين .

وأشار مصدر أمني في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن هناك أسرة كاملة ما زالت تحت الأنقاض، بحسب ما كشفه أحد سكان العقار لقوات الحماية المدنية.

وأضاف المصدر أن العقار المنهار من المنشآت القديمة، مكون من 3 طوابق، لافتا إلى أنه صدر لها قرار إزالة منذ عدة سنوات، وذلك بعد الفحص ومعاينة العقار.

ونوه إلى أنه "سبق أن قام حي العجمي التابع له العقار، بترميمه منذ سنوات، لكن لم يجدي الأمر نفعا".

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت إخطارا من رئيس حي العجمي، يفيد بانهيار عقار بشارع البرسيم في منطقة الدخيلة الجبلية، ووجود مصابين وسكان تحت الأنقاض.

وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدني وقسم شرطة الدخيلة وسيارات الإسعاف لمكان الانهيار، وقد تبين أن العقار مكون من 3 طوابق ودور أرضي.

يذكر أن حادث انهيار العقار هو الثاني في محافظة الإسكندرية خلال أيام، إذ انهار عقار آخر، مما أسفر عن وقوع إصابات.